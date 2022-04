Dalila Di Lazzaro: chi è, età, carriera, figlio Christian, malattia, incidente, chi è il compagno, Agnelli, vita privata, oggi, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’ex modella, attrice e scrittrice Dalila Di Lazzaro. Ma conosciamola ancora meglio!

Chi è Dalila Di Lazzaro, la biografia

Dalila Di Lazzaro è nata a Udine il 29 gennaio del 1953 ed è una modella, attrice e scrittrice. Dalila ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo quando era ancora molto giovane, tutto questo per mantenere il figlio Christian messo al mondo a 16 anni. Ha cominciato a lavorare come indossatrice, poi come stilista e nel 1986 è diventata testimonial per il Collirio Octilia nella pubblicità ‘Quando gli occhi parlano’.

Il debutto al cinema e i successi

Nel 1972 ha debuttato al cinema nel film western all’italiana, con lo pseudonimo di Dalila Di Lamar. Da lì sono seguite molte pellicole in ruoli minori, fino al 1974 quando ha recitato nella pellicola ‘Il mostro è in tavola…barone Frankenstein’ di Paul Morrisey. Dopo essere stata lanciata da Alberto Lattuada come attrice protagonista nella pellicola Oh Serafina, anche grazie alla sua bellezza, l’attrice è stata spesso scelta per il ruolo di femme fatale, e ha girato più di 30 film e diverse fiction sul piccolo schermo. Anche in Francia, Svizzera e Regno Unito.

I libri e gli ultimi progetti

Nel 2006 Dalila Di Lazzaro ha anche pubblicato il suo primo libro autobiografico dal titolo “Il mio cielo”, seguito da altri romanzi, come L’angelo della mia vita, Piccoli miracoli intorno a me dedicato al figlio Christian. E ancora, Toccami il cuore, Il mio tesoro nascosto e Una donna lo sa. Nel 2013 ha partecipato, nuovamente in veste di attrice, al film L’ultima ruota del carro diretto da Giovanni Veronesi e a varie fiction per il piccolo schermo. Ma non solo. È sempre stata impegnata nel sociale: nel 2011 è stata nominata responsabile delle ‘sentinelle anti-anoressia’ ed è sostenitrice delle adozioni da parte di genitori non sposati.

Chi è il marito, vita privata, Manuel Pia

Dalila Di Lazzaro per un breve periodo è stata l’amante di Gianni Agnelli. A soli 16 anni ha messo al mondo Christian. La donna, tra l’altro, pare abbia avuto anche una relazione con Giovanni Terzi (ora compagno di Simona Ventura) e con il cantante Alain Delon. Ha smentito la storia d’amore con Manuel Pia, tra i due ci sarebbe solo una bellissima collaborazione artistica e una splendida amicizia.

Come è morto il figlio, l’incidente

Nel 1991 il figlio Christian è morto, a soli 22 anni, vittima di un incidente stradale. Un lutto, una tragedia che l’ha messa a dura prova. Negli anni successivi, infatti, l’attrice è stata soggetta a una forma di dolore fisico cronico, poi in seguito a un incidente motociclistico provocato da una buca a Roma, si è fratturata l’atlante, la prima vertebra del collo. Questo l’ha costretta a rimanere immobile nel letto, distesa e convalescente per molto tempo. Incidente che, tra l’altro, ha causato una lunga battuta d’arresto nella sua carriera come attrice.

Instagram

Dalila Di Lazzaro ha un profilo Instagram: con il suo account ufficiale @dalila_di_lazzaro vanta oltre 70 mila followers.