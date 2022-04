Manuel Pia, chi è il cantautore: età, carriera, canzoni, fidanzata, Instagram e Dalila Di Lazzaro

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’ex modella, attrice e scrittrice Dalila Di Lazzaro. Con lei ci sarà il giovane cantautore Manuel Pia.

Chi è Manuel Pia: la biografia

Manuel Pia è un giovane cantautore, è nato in Sardegna ed è sempre stato fiero della sua terra. Fin da piccolo ha mostrato tutta la sua passione per la musica, appassionato di Guccini, De André, Pino Daniele, prendendo soprattutto da quest’ultimo insegnamenti per la chitarra. Ha viaggiato tantissimo, ha fatto molta gavetta, tra il liceo artistico e il conservatorio: una vita di sacrifici sì…ma anche di tante soddisfazioni. A Verona ha studiato all’Accademia di musica moderna, si è laureato in chitarra, poi ha conseguito un master. Nella sua carriera ha avuto modo di lavorare con Omar Petrin, con Steve Vai e ha avuto la possibilità di collaborare con l’attrice Dalila Di Lazzaro.

Le canzoni

Tra i suoi lavori, il musicista ha scritto e pubblicato canzoni come Libertà, molto apprezzata da Maurizio Costanzo, L’uomo di carbone, Cielu, una ballata cantata in dialetto campidanese. Ma non solo. Ha collaborato con la Wind Sinphony Orchestra G.Verdi di Sinnai, si è esibito in salotti molto famosi e rinomati e nel Sanremo DOC 2020 è stato invitato come ospite per ben due serate, per presentare il suo nuovo album.

La collaborazione con Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro e Manuel Pia si sarebbero incontrati a una festa e sarebbe stato proprio lui a chiederle di scrivere insieme. Pare che il cantautore sia rimasto colpito dalla forte personalità e sensibilità della donna, soprattutto dopo aver letto i suoi romanzi, e per lei ha scritto la canzone ‘Dalila’ e tante altre. Come dimenticare Bayla, dal suono estivo.

Fidanzato con Dalila Di Lazzaro?

È stata proprio l’attrice ed ex modella a smentire la relazione con Manuel Pia. E lo ha fatto sulle pagine del settimanale ‘Chi’. “Se fosse vero non avrei problemi a dichiararlo, perché sono stata una delle prime attrici in Italia ad ammettere una relazione con un uomo molto più giovane, ma non è così. C’è una simpatia, una bella amicizia, ma lui ha una fidanzata e io altre storie”. Questo accadeva nel 2019: saranno cambiate le cose? Sono rimasti solo amici?