Incidente mortale a Santa Marinella: si schianta contro un muro, ieri aveva compiuto 31 anni

Forse aveva festeggiato il suo compleanno e aveva spento le 31 candeline. E, molto probabilmente, stava tornando a casa per concludere in bellezza quella giornata di festa. Eppure, purtroppo, il destino è stato beffardo e dalla gioia alla tragedia il passo è stato breve. Perché proprio ieri sera, nel giorno del suo trentunesimo compleanno, ha perso la vita: vittima un ragazzo che a bordo della sua auto si è schiantato contro un muro di cinta a Santa Marinella, alle porte di Roma.

Incidente mortale ieri sera a Santa Marinella

L‘incidente mortale ieri sera, intorno alle 23, in via IV Novembre, all’altezza del civico 11. È qui che il 31enne, a bordo della sua auto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura. E si è schiantato contro un muro di cinta che costeggiava la strada. In macchina con lui un amico, che è stato portato in codice rosso in ospedale, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Per il 31enne, invece, che proprio ieri aveva compiuto gli anni, non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di soccorso e rianimazione è stato vano.

Ora spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Il ragazzo ha perso il controllo per via di un malore o un colpo di sonno? Ogni ipotesi è al vaglio di chi indaga e nessuna pista è esclusa.

Una scia di incidenti mortali sulle strade del Lazio

Non si ferma, purtroppo, la scia di sangue sulle strade. Sabato scorso a Roma, nei pressi delle terme di Caracalla, la professoressa Serenella Sparapano di 65 anni è stata travolta e uccisa: lei si trovava a bordo dello scooter quando un’auto, che viaggiava contromano, l’ha centrata in pieno, senza lasciarle scampo. Alla guida della vettura una ragazza di 28 anni, che si era messa al volante con un tasso alcolemico superiore alla norma. Poche ore dopo, in una domenica che si è macchiata di sangue, a Manziana, sulla Braccianese, un ragazzo di 22 anni, Domenico Antinori, ha perso la vita: era in sella alla sua moto e l’impatto con un’auto gli è stato fatale. Luoghi diversi, età diverse e stesso tragico destino.