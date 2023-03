Frontale tra un’auto e una moto, morto il centauro 22enne. Ha perso la vita il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale tra auto e moto sul via Braccianese.

Il centauro morto in un frontale: era un ragazzo di 22 anni

Una moto e un’automobile si sono scontrate all’ora di pranzo di oggi, domenica 5 marzo 2023, verso le ore 13. L’incidente stradale è avvenuto lungo strada provinciale 493 Braccianese nel Comune di Manziana in provincia di Roma, poco distante dal lago di Bracciano. Lo schianto si è verificato all’ingresso del supermercato Carrefour che si trova all’altezza del Bosco Macchia Grande. Ad avere la peggio, dopo l’impatto, è stato il ragazzo in sella alla motocicletta, probabilmente, come si vede dalla foto, di grossa cilindrata: nonostante i soccorsi degli operatori sanitari del 118, ha perso la vita. Si chiamava Domenico Antinori, aveva 22 anni e viveva a Trevignano Romano, a poco più di una decina di chilometri dal luogo dell’incidente.

Non appena allertati, sono arrivati sul posto i vigili urbani che, vedendo il motociclista ferito riverso sull’asfalto, gli hanno prontamente praticato il massaggio cardiocircolatorio per cercare di rianimarlo, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. In breve tempo sono stati raggiunti dagli operatori sanitari del 118, arrivati sul posto a bordo di un’ambulanza, che hanno soccorso il motociclista: per lui, però, non c’è stato niente da fare. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia rilanciata da Fanpage.it, è stata segnalata da un automobilista di passaggio, rimasto incolonnato tra le auto e il motociclista a terra: in seguito all’incidente, infatti, la circolazione è stata rallentata. Sul posto oltre ai carabinieri della stazione di Manziana, anche gli agenti della polizia locale di Bracciano: sono loro che stanno svolgendo i rilievi scientifici e le verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell’incidente, fare chiarezza su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

I messaggi di cordoglio

Sono tanti a ricordare Domenico Antinori. Tra questi, il Comune di Sutri dove era volontario: “Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono al dolore di Albino Antinori per la morte prematura del figlio Domenico di 22 anni causata da un incidente di auto. Il ragazzo era particolarmente amato e rispettato dall’amministrazione comunale perché svolgeva con zelo e serietà, insieme al padre, attraverso la cooperativa Archeoares, la cura del Museo di Palazzo Doebbing”.

Matteo lo ricorda così: “Non è facile scrivere messaggi simili. Oggi è una giornata terribile per tutti noi Amatori Trevignano e per un paese intero. Ci ha lasciato a soli 22 anni un ragazzo gentile, educato e con tanta voglia di giocare e divertirsi. La scomparsa di Domenico Antinori distrugge tutti noi e ci lascia soltanto rabbia e tantissimo dolore. Ci stringiamo attorno alla famiglia, alla mamma Violetta, al padre Albino e al fratello Matteo”.