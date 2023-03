Serenella Sparapano, travolta e uccisa da una donna ubriaca al volante alle Terme di Caracalla: guidava contromano

Era alla guida ubriaca, con un tasso alcolemico superiore alla legge, e viaggiava contromano la donna che sabato mattina, poco prima delle 8, ha travolto e ucciso la professoressa Serenella Sparapano. Il drammatico incidente a Roma, in viale Baccelli, a pochi metri dalle terme di Caracalla: è qui che la professoressa, che viaggiava sul suo Peugeot Belville, ha fatto ‘i conti’ con un’auto, una Fiat Punto, che viaggiava in direzione di San Saba. Alla guida della vettura una 28enne che, stando a una primissima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta e avrebbe travolto la 65enne, che stava andando al lavoro. In un sabato mattina come tanti, che si è trasformato in tragedia.

L’incidente a Roma in cui è morta Serenella Sparapano

L’impatto con quell’auto è stato violento e fatale: non ha lasciato scampo alla prof del liceo Dante Alighieri, lei è morta sul colpo. Ora la donna al volante, un’italiana di 28 anni, è indagata per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e bisognerà fare chiarezza: era al telefono? Ha avuto un colpo di sonno e per questo ha invaso l’altra corsia? Aveva un tasso alcolemico superiore a 0,80 e adesso chi indaga dovrà fare i dovuti accertamenti per ricostruire quei momenti, quegli istanti drammatici.

Chi era la vittima

A perdere la vita in quel terribile incidente Serenella Sparapano, un’insegnante di scienze del liceo Dante Alighieri. Una professionista stimata e amata dai suoi alunni e dai suoi colleghi. Lei, che viveva alla Garbatella, sabato mattina stava andando al lavoro, come faceva sempre. Quel lavoro che per lei era la più grande passione: stare con i giovani, aiutarli, non lasciarli mai soli. Ma non poteva certo sapere che sabato nell’istituto non ci sarebbe mai arrivata. Ora della prof restano i suoi insegnamenti, lei che viene ricordata come ‘moderna, competente, con la grande dote di saper comunicare con i ragazzi e farli appassionare anche a materie ostiche‘.

Intanto, la Procura di Piazzale Clodio ha aperto un’inchiesta e dovrà ricostruire, passo dopo passo, la dinamica dell’incidente. Capire come quell’auto sia finita sull’altra corsia e cosa sia successo poco prima delle 8 quando quella donna, con un tasso alcolemico superiore alla norma e contromano, ha travolto con la sua auto la 65enne Serenella Sparapano. Senza lasciarle, purtroppo, scampo. Alla 28enne è stata ritirata la patente e adesso è indagata per omicidio stradale.