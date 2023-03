Roma, incidente tra auto e moto: morta la professoressa Serenella Sparapano: ‘Grazie Prof’

Roma. Ha perso la vita in un terribile incidente stradale Serenella Sparapano. La donna aveva 65 anni ed era un’insegnante di scienze. I fatti sono accaduti sabato mattina quando il suo scooter si è scontrato con un’auto. La vittima risiedeva alla Garbatella e quella mattina stava andando a lavoro. Insegnava al liceo Classico Dante Alighieri, in zona Prati. Fatale l’impatto con una Fiat Punto che non le ha purtroppo lasciato scampo.

Incidente a Roma tra auto e moto: morta una donna alle Terme di Caracalla

Morte Serenella Sparapano, le parole del Dirigente Scolastico

La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità scolastica, ancora increduli gli studenti che non hanno fatto mancare il loro affetto con degli striscioni con su scritto: ‘Grazie prof’, ‘Sempre con noi’. A rendere nota la tragedia, comunicando il lutto per la comunità scolastica tutta il preside del liceo, Giovanni Sedita: ‘Il Liceo Dante Alighieri è costernato di fronte all’improvvisa scomparsa della professoressa Serenella Sparapano. I docenti, gli studenti, il personale ATA, la presidenza, sono profondamente addolorati da questa notizia inaspettata. La professoressa Sparapano è stata una figura di riferimento per il nostro Liceo. La sua competenza scientifica e i suoi progetti hanno vivacizzato da sempre le aule del Dante. Serenella ci lascia l’esempio della sua dedizione didattica unita alla simpatia sempre coinvolgente nei tanti momenti della quotidianità scolastica. Tutta la comunità del Liceo Dante Alighieri porge le più sentite condoglianze alla famiglia’.

L’incidente

L’incidente è avvenuto ieri, sabato 4 marzo, poco prima delle 8 in via Baccelli. A scontrarsi un’auto modello Fiat Punto ed uno scooter, modello Peugeot Belville. Le cause del sinistro sono ancora in via di accertamento. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla 65enne Serenella Sparapano, deceduta sul colpo. In corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale per fare chiarezza e ricostruire la dinamica del sinistro.