Incidente mortale alla Garbatella: domani l’ultimo saluto ai 18enni Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese

Avevano trascorso un venerdì sera come tanti, con gli amici e stavano tornando a casa quando sabato mattina all’alba, poco dopo le 6, si sono schiantati contro un tir, un carro frigo Iveco. Sono morti così Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese, due ragazzi di appena 18 anni. E proprio domani, a quasi una settimana di distanza da quel terribile schianto, ci saranno i funerali nel loro quartiere, nella loro Piazza Bologna, lì dove vivevano ed erano conosciuti e amati da tutti.

Incidente mortale alla Garbatella, gli amici di Dennis e Riccardo: “Ora vogliamo la verità”

La dinamica dell’incidente mortale alla Garbatella

Dennis e Riccardo sabato mattina, intorno alle 6.30, si trovavano a bordo dello scooter, un Honda SH quando, per cause ancora da accertare, si sono schiantati contro un tir sulla Circonvallazione Ostiense, all’altezza del civico 199. E l’impatto è stato devastante. Il conducente del mezzo pesante si è fermato a prestare i primi soccorsi, ma purtroppo per i due non c’è stato nulla da fare: Dennis è morto sul colpo, Riccardo poco dopo. Due amici legati dallo stesso e tragico destino. Ora restano la rabbia, il dolore, l’incredulità, quel senso di impotenza: non si può far nulla, purtroppo, per cambiare la realtà. Che è in bianco e in nero.

Le testimonianze

Ora spetterà agli agenti della Polizia del VIII Gruppo Tintoretto, intervenuti sul posto, fare chiarezza. C’è chi è convinto, tra i testimoni, che l’autotrasportatore sia passato con il semaforo rosso e chi, invece, ritiene che il conducente del tir, un 41enne, avesse iniziato la manovra prima senza riuscire, però, a finirla in tempo. Ancora tanti i dubbi, ma una certezza c’è: la famiglia e gli amici dei due 18enni, che sono cresciuti insieme, vogliono la verità e capire cosa sia successo in quei tragici e pochi istanti. Che sono bastati per spezzare due vite.

I funerali di Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese

Domani si terranno i funerali di Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese. Alle 10, presso la Parrocchia Santa Francesca Cabrini, ci sarà l’ultimo saluto a Riccardo, mentre alle 11.30 gli amici e i parenti potranno dire ‘addio’ a Dennis nella chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito. Due amici, due ragazzi come tanti, con sogni e speranze per il futuro. Che ora restano lì, ferme. Loro, che abitavano a poca distanza, che erano cresciuti insieme e frequentavano la stessa comitiva, sono morti insieme. Legati da un terribile destino, che ha ‘giocato’ la carta più brutta di sempre.