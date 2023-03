Incidente a Roma tra auto e moto: morta una donna alle Terme di Caracalla

Ogni giorno un incidente, spesso più di uno. E sempre più frequentemente, purtroppo, persone che perdono la vita sulle strade di Roma. Questa volta è successo poco prima delle 8, nel cuore della Capitale, vicino alle Terme di Caracalla: è qui che, per cause da accertare, si sono scontrate un’auto e una moto. E a morire sul colpo è stata una donna, di cui al momento non conosciamo le generalità.

Roma, violento incidente tra due auto: una si schianta contro un palo

Incidente mortale alle Terme di Caracalla oggi

Il drammatico incidente, dall’epilogo terribile, è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, in via Baccelli: è qui che un’auto, una Fiat Punto, e una moto Peugeot Belville, per cause tutte da verificare, si sono scontrate. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo, purtroppo, a una donna di 65 anni. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica, dell’ennesimo incidente mortale. Alla guida della vettura una donna italiana di 28 anni, che si è fermata a prestare soccorso e che è stata poi trasportata all’ospedale San Giovanni per tutti gli accertamenti di rito.

Strada chiusa

Per consentire tutti i rilievi del caso è stata disposta la chiusura di Viale Guido Baccelli, tra Viale Giotto e via delle Terme di Caracalla.

[AGG] ⛔ disposta chiusura di Viale Guido Baccelli tra Viale Giotto e Via delle Terme di Caracalla per #incidente#Luceverde #Laziohttps://t.co/W3YJqhVaNI — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) March 4, 2023

Una scia di incidenti mortali a Roma

Sempre più incidenti mortali a Roma. Il 28 febbraio scorso, a distanza di poche ore, due pedoni sono stati travolti e uccisi da un’auto, in due diverse zone di Roma. Il primo alle 21.30, in via Val Fiorita, all’altezza della metro Magliana: qui un 46enne è stato falciato da una vettura, una Renault Kadjar, condotta da un 60enne, che si è fermato a prestare i soccorsi. Ma invano. Quando il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto, era già troppo tardi: il suo cuore aveva smesso di battere. Poche ore dopo, sul Lungotevere nei pressi del Ponte della Musica, un 40enne è stato travolto da un’Audi. Il dramma si è consumato in piena notte, erano da poco passate le 2.30 e l’incidente è avvenuto all’altezza del Lungotevere Maresciallo Diaz. Ora, dopo pochi giorni, un’altra vittima.