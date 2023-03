Perde il controllo dell’auto e si ribalta sotto la Pontina: ferito 20enne

Ha perso il controllo dell’auto, per cause tutte da accertare, e si è ribaltato sotto la Pontina. A Latina. Questo è quello che è successo stamattina, poco prima delle 7, nella rotatoria di viale Le Corbusier: è qui che un 20enne è stato trovato nella sua vettura, una Smart, che si era ribaltata.

Terribile incidente tra tre veicoli: Davide Rota muore a 43 anni

Incidente in viale Le Corbusier oggi a Latina

Per cause ancora tutte da accertare perché la dinamica non è chiara il conducente dell’auto, una Smart, ha perso il controllo della sua vettura. E ha finito la corsa ribaltandosi al centro della strada, nella rotatoria di Viale le Corbusier, sotto la via Pontina. I Vigili del Fuoco del comando di Latina sono intervenuti sul posto, dopo le segnalazioni arrivate al numero unico per le emergenze, e hanno estratto dalla vettura il giovane, un 20enne del posto. Che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, dal personale sanitario del 118, per tutte le cure del caso.

Un altro incidente ieri sera in via Piave

Ieri sera, invece, sempre a Latina, ma questa volta in via Piave e poco dopo le 23, due auto per cause da accertare si sono scontrate. Nella carambola sono rimaste coinvolte una Fiat 500 e una Renault 4, che dopo l’impatto si è ribaltata. Il conducente della vettura, un 56enne di Latina, è stato soccorso ed estratto dai Vigili del Fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure del 118. A distanza di poche ore, quindi, due incidenti, fortunatamente non gravi.