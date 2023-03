Tragico incidente a Latina, 71enne travolta e uccisa da un’auto: grave la figlia

Un tragico incidente si è verificato intorno alle 21 di ieri, 9 marzo, sulla Migliara 45, nel territorio di Latina. Una 71enne romena stava attraversando la strada insieme alla figlia quando è stata travolta da un suv. Per l’anziana non c’è stato niente da fare: è morta sul colpo. La figlia è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti in condizioni serie.

La Polizia Stradale si è precipitata sul posto

Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia stradale di Terracina che si sono adoperati prima per prestare soccorso alle persone coinvolte, poi per svolgere i rilievi utili a cercare di stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Dai primi accertamenti sembrerebbe che le due donne stessero attraversando la strada proprio mentre sopraggiungeva un Suv della Volvo che le ha travolte. Il conducente alla guida dell’auto è sceso immediatamente per prestare soccorso e allertare le forze dell’ordine.

I primi accertamenti per stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente

Gli investigatori non escludono che a contribuire sia stata la scarsa visibilità in quel punto, visto che il tratto di strada risulta buio e le donne potrebbero proprio non essersi rese conto che stesse arrivando una macchina. Ma, al momento, si tratta solo di supposizioni. Le indagini della Stradale vanno avanti per cercare di stabilire nel dettaglio cosa sia realmente accaduto.

Anche il capoluogo pontino, purtroppo, è tristemente noto per la sequenza di incidenti. Solo due giorni va all’incrocio tra via della Chiesuola e Strada Saraceno un’auto è finita nei campi e padre e figlio sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. E sempre sulla Migliara 45, nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo, si è verificato un altro incidente che ha coinvolto una Renault Captur e un suv Mercedes Gle, Anche in questo caso si è registrato una persona gravemente ferita.