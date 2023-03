Finti incidenti a Roma: simula il tamponamento, il complice entra in auto e ruba tutto

Roma. La truffa dello specchietto funziona quasi sempre. Ma non è l’unica a cui dover prestare attenzione in città. Perché oltre alle truffe in senso stretto, ci sono anche i furti che avvengono con l’elemento ”distrattore”, come ad esempio il trucchetto del finto incidente che di recente viene messo in atto in Via La Rustica, come in molti ci segnalano, quasi sempre nel parcheggio della Lidl che si trova proprio da quelle parti.

Truffa del finto rider a Roma, ad Appio Latino impazzano i casi

La truffa dello specchietto e non solo a Roma

La truffa dello specchietto, quella intesa in senso stretto, è leggermente più ”teatrale”, infatti, e punta quasi sempre sul risolvere la faccenda in modo amichevole. Di solito avviene che il truffatore urta volontariamente una carrozzeria con un qualcosa che è in grado lasciare un segno evidente, magari dello stesso colore della propria vettura. Oppure, fa finta di essere stato colpito lui stesso. Dopo lo stupore e la meraviglia della vittima, allora si fa di tutto per convincerla a risolvere la cosa in modo amichevole, pacifico, e soprattutto senza burocrazia. Vale a dire, senza bisogno di dover tirare in ballo le sacrosante assicurazioni e quindi innescare tutto l’intricato meccanismo di sempre per essere risarciti. L’obiettivo è farsi dare del denaro, anche poche centinaia di euro, con il quale andare tranquillamente a riempirsi il frigo a spese della vittima di turno.

Il trucchetto del ”finto incidente”

Nel caso che vogliamo segnalarvi, invece, parliamo più nello specifico del trucchetto del finto incidente, dal momento che il truffatore non cerca di ottenere del denaro dalla sua vittima in segno di un presunto risarcimento, ma al contrario, serve solo da elemento distrattore, perché nel frattempo un secondo complice interviene per derubare la vittima dei suoi averi lasciati in macchina.

La testimonianza del fenomeno a La Rustica

Dunque, si passa dalla truffa al furto, per intenderci. A segnalare eventi di questo tipo, che pare abbiano preso d’assalto alcune zone specifiche della città di Roma, è un utente Facebook che, in uno dei tanti gruppi della zona Rustica, scrive:

”Buongiorno, volevo segnalare che alla Lidl via della Rustica, girano due donne che usano il trucchetto del finto incidente per rubare. Questa mattina è successo a mia madre, hanno fatto finta di essere state tamponate al parcheggio, una distraeva e l’altra ha rubato la borsa dalla macchina. Dopo aver chiamato la polizia per la denuncia è arrivata un’altra signora subito dopo alla quale hanno portato via la macchina. A quanto pare è all’ordine del giorno ha detto la polizia li in zona, fate attenzione.”

Insomma, una cosa è chiara: meglio non essere distratti quando si va a fare la spessa, e magari dare sempre un occhio intorno quando qualcosa di inaspettato rompe la linearità delle vostre azioni.