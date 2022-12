Truffa dello specchietto sulla Pontina, ci risiamo: il caso nel tratto tra Ardea e Pomezia

Truffa dello specchietto sulla Pontina scatta nuovamente l’allarme e sono proprio alcuni automobilisti a mettere in guardia dal raggiro. Una coppia, riuscita a sfuggire all’imbroglio, ha segnalato una Smart con a bordo due giovani che provocano un forte rumore, in genere provocato da bulloni lanciati contro l’auto, che fa sembrare verosimile la rottura dello specchietto della loro auto, invitano lo sfortunato automobilista di turno a fermarsi e gli ‘scroccano’ soldi per il danno subito.

Truffa dello specchietto: un fenomeno tornato di ‘moda’ sulla Pontina

La coppia che ha denunciato l’accaduto, come riporta il Messaggero, hanno rischiato di restare vittime dei truffatori poco prima di Ardea verso Roma. Ma si tratta solo di un fenomeno tornato in voga, visto che già all’altezza di Castel Romano, un mese fa, un ragazzo alla guida della sua auto ha rischiato di essere tamponato e quando si fermato il conducente dell’altra macchina, un altro giovane, gli ha chiesto soldi per il danno subito. Ma la potenziale vittima della truffa ha annunciato che avrebbe chiamato la Polizia Stradale facendo fuggire il malvivente.

I casi di truffe dello specchietto si registrano anche in altre strade

Insomma sulla Pontina capitano spesso episodi di questo tipo nel quale il malintenzionato simula l’incidente per poi chiedere una somma di denaro per risolvere bonariamente la faccenda. Ovviamente si tratta di fatti che non succedono esclusivamente sulla Pontina, si sono registrati casi simili anche sulle strade di Pomezia, Torvaianica e anche sulla Colombo. I truffatori usano sempre la stessa tecnica: fingono uno specchietto rotto o danni alla carrozzeria, sperando che lo sfortunato automobilista cada nella trappola e sborsi il contante…