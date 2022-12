Roma, pacco regalo…con sorpresa: la truffa dell’anello Cartier (fasullo) spedito a casa

Ha ricevuto un pacchetto, al suo interno un anello di Cartier. La destinataria una 47enne residente in zona Balduina a Roma. Tanta la sorpresa quando ha visto recapitarsi dal corriere quell’involucro, sapendo di non aver ordinato alcunché. Lo ha aperto e conteneva un anello che all’apparenza sembrava d’oro, ma risultato essere di plastica.

La destinataria dell’anello capisce che è una truffa e sporge denuncia

Non c’è voluto molto perché la destinataria capisse che si trattava di una truffa e si rivolgesse alla Polizia per sporgere denuncia. Le indagini, come riporta Il Messagero, sono state avviate subito per capire cosa sia successo e soprattutto chi è il mittente di quel pacco. Di certo era indirizzato proprio alla 47enne, l’indirizzo era preciso, era indicata persino la scala, la palazzina e il numero di cellulare. E c’era anche un mittente: Pang Qinda della Cina Sudoreintale. Le indagini vanno avanti e a breve gli investigatori potrebbero scoprire con quale sistema vengono sottratti i soldi dalle carte di credito. Perché l’idea è che la 47enne non sia stata l’unica destinataria del ‘regalo’ potrebbero essercene altre a Roma, come in altre città.

La donna vittima della truffa aveva fatto acquisti online con la carta di credito

Intanto è emerso che la 47enne romana, nei giorni antecedenti il Natale, aveva effettivamente fatto acquisti online con la sua carta di credito i cui estremi devono essere stati ‘carpiti’ da qualcuno, “un circuito estero” suppone la donna vittima della truffa. Chissà… Intanto a parte la denuncia la 47enne, su suggerimento del suo legale, ha bloccato sia la carta di credito e sia il bancomat e bisognerà aspettare per verificare quali movimenti siano stati fatti sul suo conto, se effettivamente ci sia un ammanco di denaro.