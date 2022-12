Roma. ‘Nonna, ti prego, ritira il mio pacco’: anziana truffata, rubati soldi e gioielli

Roma. La truffa del pacco fa un’altra anziana vittima nei pressi di Via Tuscolana: l’anziana donna pensava di dover ritirare il pacco per il nipote, invece le hanno preso tutti i soldi e rubato l’oro in casa. Le verifiche degli agenti sono ancora in corso per individuare i truffatori. Ma ecco cosa è successo.

La finta chiamata del nipote

La truffa del pacco funziona quasi sempre perché le anziane vittime vengono ingannate facendo leva sui nipoti. E’ quello che è successo anche oggi, 23 dicembre intorno alle ore 15 del pomeriggio, quando un’anziana donna in Viale Appio Claudio è stata vittima della truffa. A raccontare quanto successo la vicina della donna. “La signora è anziana e vive da sola. Le avevo detto che poteva contare su di me in caso di bisogno. Circa due ore fa ha suonato alla mia porta, dicendomi che il nipote aveva telefonato per dirle che doveva ritirare un pacco per lui. Le ho chiesto se fosse sicura, mi ha risposto di sì, che il pacco conteneva attrezzatura sportiva di suo nipote. Mi ha chiesto 480 euro, le ho dato qualcosa, ma la situazione mi puzzava un po’. Mentre le davo i soldi le squillava il telefono, mi ha spiegato che era il corriere. Le ho chiesto se volesse il mio aiuto, mi ha detto di no”.

Il ritiro del pacco

Dopo la telefonata del finto nipote in difficoltà, il falso corriere ha inviato prima un messaggio per il ritiro del pacco in contrassegno, poi ha chiamato la vittima. Dalla ricostruzione è emerso che il “corriere” è entrato in casa della donna perché lei aveva difficoltà a scendere. “Non si preoccupi signora, salgo io“, le ha detto il truffatore, fingendosi gentile. Una volta in casa, ha lasciato un finto pacco e ha chiesto i soldi alla donna. Non contento del proprio bottino, le ha rubato le fedi e altro oro che conservava in casa.

L’allarme

L’allarme è scattato poco dopo, quando la vittima ha chiamato sua figlia per avvisarla di aver ritirato il pacco. Dalla telefonata è emerso che c’era qualcosa di strano e i figli si sono precipitati a casa della donna. L’anziana, che ormai aveva capito di essere stata truffata, è andata in crisi, in uno stato confusionario. I familiari, dopo aver controllato in casa, hanno visto che i gioielli e le fedi della donna erano scomparsi. E’ stato inviato subito l’allarme a tutto il palazzo, abitato perlopiù da anziane signore, e chiamata la polizia, che è intervenuta per ascoltare le testimonianze dei vicini.