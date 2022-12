Roma, anziane aggredite e rapinate vicino alla farmacia: 83enne finisce in Ospedale

Attendeva le vittime nei pressi di una farmacia a Roma e poi entrava in azione. A commettere i colpi un giovane di 28 anni che aveva individuato nelle persone anziane delle “facili prede” da derubare prima di svanire nel nulla. Ma non aveva fatto i conti con le telecamere dell’attività che hanno ripreso i suoi reati e, unitamente alle testimonianze fornite dalle vittime, lo hanno alla fine messo nei guai.

Rapine vicino alla farmacia a Tor Tre Teste

Al momento sono due gli episodi contestati al malvivente, una rapina effettivamente andata a segno e un’altra soltanto tentata, avvenuti nei pressi di una farmacia di Tor Tre Treste e in una via limitrofa. I poliziotti, acquisita la descrizione del giovane e visionate le immagini di videosorveglianza della farmacia, hanno riconosciuto l’autore e lo hanno rintracciato nei pressi della sua abitazione. In un caso una donna, vittima dello scippo, non ha riportato lesioni, mentre l’anziana che ha subito la tentata rapina – spinta in terra e strattonata – ha riportato la frattura della rotula del ginocchio destro con una prognosi di 30 giorni.

Incastrato l’autore

Quest’ultima vittima, successivamente sottoposta a individuazione fotografica, ha riconosciuto l’autore del reato, il quale è stato arrestato per furto con strappo e tentata rapina e lesioni, aggravati dall’età avanzata delle vittime. Il Giudice del Tribunale di Roma, dopo aver convalidato l’operato della polizia, ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Maltrattavano e drogavano anziani disabili: a processo 3 infermieri di una RSA a Santa Marinella

Le rapine alle anziane a Roma

Nelle ultime ore sul fronte delle rapine ad anziane vittime è stato arrestato anche un altro uomo. Oltre al 28enne a finire in manette è stato anche uomo di 33 anni colpito da una misura cautelare perché gravemente indiziato anche in questo caso di rapina aggravata. Quest’ultima è avvenuta nell’ottobre scorso nel quartiere San Giovanni dove una donna anziana era stata derubata della sua borsa e trascinata a terra.

Roma, distraevano all’ATM gli anziani per derubarli: sgominate le sentinelle del Bancomat