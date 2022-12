Roma, l’anziana si aggrappa alla borsa, il ladro la trascina via a forza: la rapina a San Giovanni

Roma. L’ha trascinata a terra pur di sottrarle la borsa. Una violenta rapina quella che ha visto protagonista una donna anziana. Ma le malefatte del ladro non sono rimaste impunite. Infatti, scattato l’allarme, il malvivente — un 33enne egiziano — è stato identificato ad arrestato. Particolarmente preziose per le indagini si sono rivelate le registrazioni delle telecamere dei negozi nonché la collaborazione di un passate che aveva documentato la fuga del ladro con il proprio telefonino.

La violenta rapina a San Giovanni

I fatti risalgono allo scorso ottobre. Siamo nel quartiere San Giovanni, qui una donna anziana era stata derubata della sua borsa. Il reato è stato consumato in maniera piuttosto violenta in quanto l’autore, incurante dell’età della donna, pur di portare a segno il colpo non ha esitato nel trascinare a terra la vittima. Scattate subito le indagini da parte della Polizia, l’uomo è stato identificato e arrestato.

Le indagini e l’arresto

Le indagini, condotte dagli agenti del VII Distretto di PS e coordinate della Procura di Roma, hanno permesso di identificare un 33enne di origini egiziane. Determinante la collaborazione di un cittadino che aveva ripreso con una videocamera la fuga, nonché le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dei negozi dove sono state utilizzate le carte di credito rubate. La Procura ha inoltre chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Roma un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita giovedì scorso dagli stessi agenti del Distretto San Giovanni.