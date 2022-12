Roma, anziane raggirate con la truffa del nipote in difficoltà: bottino da 6mila euro

Ancora truffe agli anziani a Roma. Due ‘nonnine’ raggirate e ripulite, sembrerebbe, da un unico malvivente. Il trucco utilizzato? Quello del “nipote” che negli ultimi tempi sembra essere il tipo di truffa più utilizzato per colpire le ignare vittime. In questi due ultimi casi ingente sarebbe stato il bottino: circa sei mila euro tra gioielli e denaro contante.

Truffata anziana a Torre Angela

Dalle indagini in corso, incrociando le testimonianze della vittima, l’identikit del truffatore sembrerebbe combaciare. Nel primo caso l’uomo ha agito nel quartiere di Torre Angela: qui lunedì scorso ha convinto un’anziana residente in Via Monte Sant’Angelo a prelevare un’ingente somma in denaro (circa 5.500 euro, ndr) sostenendo che servisse al nipote. “Mi ha mandato a prenderli perché non riusciva a venire, purtroppo ha bisogno di soldi. Glieli porterò io non si preoccupi“. Frasi che purtroppo conosciamo bene e che anche stavolta hanno colto nel segno con la nonnina che ha messo tutto nelle mani del malvivente.

Il “colpo” al Tuscolano

Poi, come racconta oggi Il Messaggero, l’uomo è riapparso in zona Tuscolano. Stesso copione e, ahinoi, stesso risultato. In Via Tuscolana un’altra donna anziana è caduta vittima del truffatore arrivando a consegnare al bandito 500 euro in contanti più altri gioielli e monili d’oro. Soltanto a diverse ore di distanza dall’accaduto le due vittime si sono accorte di quanto era successo.

La truffa del nipote alle anziane

Che sia il raggiro del “finto nipote” – in cui i malviventi si improvvisano parenti della vittima – o del “nipote in difficoltà“, questo tipo di truffe sta dilagando negli ultimi tempi. Tantissime sono infatti le segnalazioni di anziane vittime di questi raggiri: a novembre una donna ha consegnato 5.000 euro per aiutare proprio il nipote in difficoltà, mentre in un altro caso la somma finita ai malviventi ha sfiorato addirittura i 20mila euro. «Nonna, mi servono 6mila euro o mamma va in prigione», la frase utilizzata invece in quest’altro caso con un’anziana truffata da due malviventi.