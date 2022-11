Truffa del nipote, nuovi casi: anziana consegna 20mila euro ai banditi

Ancora una truffa ai danni di anziani. Stavolta ad essere rimasta vittima di un raggiro è stata una donna di Aprilia che ha denunciato quanto le è capitato. La vittima è stata presa di mira da malviventi che l’hanno raggiunta a casa e le hanno rappresentato dei guai giudiziari del figlio, per i quali aveva necessità di un aiuto economico per sostenere le spese legali. Di fronte al racconto dei truffatori la vittima gli ha consegnato 600 euro in contanti e tutti i gioielli che teneva in casa. Un bottino pari a circa 6mila euro. Sul caso indagano i carabinieri di Aprilia che hanno raccolto la denuncia dell’anziana.

Truffa in fotocopia

Ma non si tratta dell’unico caso che si è verificato nei giorni scorsi, visto che sempre un’anziana di Cori è stata raggiunta da alcuni uomini che le hanno detto che il nipote aveva problemi legali per i quali aveva bisogno di soldi. Anche in questo caso si sono fatti consegnare denaro e gioielli, per quasi 20mila euro.

Due truffe identiche che hanno in entrambi i casi come vittime due anziane. Su tutti e due i casi indagano i Carabinieri di Aprilia. Indagini serrate per risalire agli autori delle truffe ai danni degli anziani. Raggiri che giocano sempre sulla situazione psicologica e sugli affetti delle vittime. Una situazione che crea allarme e per la quale le forze dell’ordine da tempo si adoperano per sensibilizzare i potenziali destinatari delle truffe, indicando loro anche quali sono i segnali, i campanelli d’allarme ai quali prestare attenzione.