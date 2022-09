“Incidente diplomatico” a Roma, scontro a Torre Angela per l’auto di rappresentanza: un ferito

Disavventura per il personale di un corpo diplomatico nella giornata di ieri a Roma con la loro auto di servizio rimasta coinvolta in un incidente nella zona di Torra Angela. Lo scontro, avvenuto con un altro veicolo, si è verificato intorno alle 13.00 di ieri, giovedì 29 settembre 2022.

Auto del corpo diplomatico coinvolta in un incidente in Via Aspertini

Il sinistro si è verificato in Via Aspertini in corrispondenza di Via Pietro Anderloni. A scontrarsi sono stati, come detto, due mezzi: l’auto di rappresentanza del corpo diplomatico, una BMW, e una Mercedes Classe B. Nell’impatto si è registrato un ferito, fortunatamente non grave, che è stato refertato in codice giallo al pronto soccorso.

Sul posto la Polizia Locale

Per i rilievi del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Torri. Nell’incidente, come nota a margine, riportiamo che il mezzo di rappresentanza ha anche perso una ruota.