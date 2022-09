Tremendo incidente sulla Pontina tra tir e auto: strada chiusa, traffico in tilt (FOTO)

Terribile incidente poco fa sulla Pontina. E i pendolari anche oggi, per concludere la settimana, si trovano a fare i conti con il traffico in tilt, tra lavori e sinistri. L’incidente, che ha coinvolto due tir e due auto, è avvenuto sulla SS 148 in direzione Roma, all’altezza di Castel di Decima.

Due feriti gravi nell’incidente sulla Pontina

A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, due mezzi pesanti e due auto, in una dinamica da verificare. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, sembrerebbe in condizioni gravi. Un impatto violento, al punto che la strada, nel tratto interessato, è stata chiusa. L’incidente, tra l’altro, è avvenuto proprio all’altezza del cantiere e ora l’uscita è obbligatoria a Castel di Decima.

Traffico in tilt

Il traffico, come si può immaginare, è in tilt, si registrano almeno 2 chilometri di fila. Le auto sono incolonnate dall’imbocco di via Pratica di Mare, in direzione Roma. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale: a loro, infatti, il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che sta paralizzando la Pontina. In concomitanza, sul posto, anche i Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, grazie ai quali è stato possibile estrarre dalle lamiere le due persone rimaste coinvolte, utilizzando divaricatore e cesoia idraulica. Le stesse, sono state trasportate in Eliambulanza in codice rosso.

(Foto di Giovanna Facioni)

Le foto del sinistro

Arrivano, ora, anche le foto direttamente dal luogo dell’impatto. Sono immagini che testimoniano la gravità dell’impatto registratosi: