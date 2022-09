Roma, terribile incidente sul GRA: si scontrano 6 auto, traffico in tilt (FOTO)

Terribile incidente sul Grande Raccordo Anulare stamattina, 30 settembre. Un sinistro a causa del quale è stata temporaneamente chiusa la carreggiata interna del GRA, all’altezza del chilometro 28, tra le uscite “Nomentana” e “Centrale del Latte”.

Sei le auto coinvolte nello scontro

Sono sei i veicoli coinvolti nell’incidente sulle cui cause sono in corso accertamenti. Ancora non si conoscono le condizioni dei conducenti delle auto coinvolte.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Per fortuna nonostante il numero dei mezzi coinvolti nell’incidente, i soccorritori hanno potuto accertare che risultano solo feriti lievi.

Sono in corso tutti gli accertamenti per verificare quale sia stata la dinamica dell’incidente e stabilire se sussistono eventuali responsabilità, mentre si sta procedendo alla rimozione dei mezzi per consentire la regolare ripresa del transito sul tratto di strada interessato dallo scontro.