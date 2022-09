Roma, tremendo incidente sulla Nomentana: auto contro scooter, morto un uomo

Ancora sangue sulle strade di Roma, dove ieri sera un uomo a bordo di uno scooter ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto in via Nomentana all’altezza del civico 267, a poca distanza da Villa Torlonia. Lo scontro è avvenuto tra un’auto, una Toyota Yaris verde, e uno scooter. Nell’impatto il centauro di 42 anni è deceduto.

L’incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento, è successo intorno all’ora di cena è è stato fortissimo, tanto che lo scooter è andato distrutto. Sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare il conducente del mezzo, senza però riuscirci. Lo scooterista non si è ripreso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e della Polizia di Stato.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 20:00, mentre a Roma pioveva. Questo potrebbe aver contribuito a far perdere il controllo a uno dei due mezzi, ma saranno i rilievi a stabili quale sia l’esatta dinamica del sinistro. Ad effettuarli gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, chiudendo la strada anche per consentire i soccorsi, purtroppo inutili per lo scooterista. Il conducente della Yaris, sotto shock, è stato portato al Policlinico Umberto I per effettuare i consueti test per verificare assunzione di droga o alcool.

Roma città pericolosa

Oltre ai numerosi pedoni investiti e uccisi, come la donna travolta appena una settimana fa da un’auto in viale Sirtori, all’angolo con Largo La Loggia, in zona Portuense, nella Capitale sono numerosi gli incidenti mortali. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello che vede coinvolto un altro centauro, il 37enne Maurizio Cignoni. L’uomo, a bordo della sua Suzuki, si era scontrato con un’auto, una Toyota Aygo, in via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Oropa. Anche per lui i soccorsi erano stati vani.