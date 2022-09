Incidente mortale a Roma, bici travolta da un’auto: la vittima è Luigi Sipone

Si chiamava Luigi Sipone il ciclista di 59 anni che ieri mattina a bordo della sua bici ha perso la vita. Lui che stava pedalando e si trovava in via della Sorbona quando un’auto, una Smart, lo ha travolto: troppo gravi le ferite riportate, per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Se non, purtroppo, dichiarare il decesso.

La dinamica dell’incidente mortale in via della Sorbona

Ieri mattina, poco dopo le 8, in via della Sorbona a Roma, per cause ancora tutte da accertare, un’auto, una Smart ForTwo, e una bici si sono scontrate. Nell’impatto, che è stato violentissimo, il ciclista di 59 anni ha perso la vita, mentre l’automobilista, un uomo di 62 anni, si è immediatamente fermato per prestare soccorso e, sotto choc, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. Ora spetterà ai caschi bianchi, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo sinistro mortale.

Chi era la vittima

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza. Commovente e straziante il post della sorella di Luigi Saponi, che disperata lo ha ricordato come un fratello gentile, premuroso, elegante, umile. “Come faremo ad andare avanti?” – si chiede, seguita dall’altro fratello, che ancora non riesce a capacitarsi che il 59enne non ci sia più. “A te sangue del mio sangue, sei andato via troppo presto. Ciao fratello mio, la vita non sarà bella senza di te” – scrive sui social.

(Foto gruppo FB VI Municipio di Roma)