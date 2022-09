Incidente mortale a Roma: bici travolta da un’auto, ciclista perde la vita

Incidente mortale stamattina a Roma. E’ accaduto in Via della Sorbona. A scontrarsi, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, un’auto e una bici. A perdere la vita è stato il ciclista le cui generalità non sono ancora state rese note. La strada, tra Via Stanford e Via Silicella, è stata chiusa in direzione Centro. Sul posto è presente la Polizia Locale di Roma Capitale con gli agenti del VI Gruppo Torri.

Incidente mortale in Via della Sorbona

Il sinistro si è verificato intorno alle 8.30. Secondo i primi elementi emersi l’incidente ha coinvolto un’autovettura Smart e la bicicletta. L’impatto purtroppo non ha lasciato scampo al ciclista. L’automobilista, che si è subito fermato a prestare soccorso, è stato poi accompagnato sotto choc in Ospedale per gli esami di rito.

Foto da Facebook VI MUNICIPIO DI ROMA – NOTIZIE DAI QUARTIERI

