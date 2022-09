Incidente mortale sulla Colombo, la vittima è Maurizio Cignoni: aveva 37 anni

Si chiamava Maurizio Cignoni, il centauro di 37 anni che ieri, nel tardo pomeriggio, ha perso la vita in un terribile incidente stradale sulla Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Oropa. A scontrarsi la sua moto, una Suzuki, e un’auto, una Toyota Aygo, condotta da un ragazzo di 23 anni: un impatto violento, che purtroppo non ha lasciato scampo al motociclista.

Chi è la vittima

Maurizio Cignoni, che avrebbe compiuto 38 anni a marzo, lavorava come service designer per l’Enel. Aveva studiato stampa e grafica al liceo, poi si era laureato allo IED in graphic design: un ragazzo creativo, uno studente modello, come lo ricordano in tanti. Disponibile, con spirito di iniziativa, intraprendente. Da più di un anno aveva iniziato a lavorare per l’Enel, la multinazionale italiana dell’energia. Ma, in pochi istanti, i suoi sogni e i suoi progetti sono stati spezzati via.

L’incidente mortale

Il 37enne ieri pomeriggio si trovava sulla Colombo quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto. Alla guida della vettura un 23enne, che si è immediatamente fermato a prestare i soccorsi. Ora spetterà agli agenti di Polizia Locale del Gruppo Tintoretto fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica.