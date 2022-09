Terribile incidente sulla Colombo: morto 37enne

Ancora sangue sulle strade della Capitale, ancora un centauro che ha perso, purtroppo, la vita. Il drammatico incidente è avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, sulla Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Oropa.

Incidente mortale sulla Colombo

A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto, una Toyota Aygo, e una moto Suzuki. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 37 anni, che è morto: inutili, infatti, tutti i tentativi di rianimazione, per lui non c’era più nulla da fare.

Alla guida della vettura, invece, un ragazzo di 23 anni, che si è subito fermato a prestare soccorso: ora si attendono gli esiti degli esami tossicologici e alcolemici di rito.

Le indagini

Sul posto, per tutti i rilievi, gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tintoretto. Ora spetterà a loro fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo, purtroppo, incidente mortale.