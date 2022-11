‘C’è un pacco prezioso per suo nipote’: nonni sventano truffa e fanno arrestare due malviventi

Di certo non potevano sapere che quei nonnini avevano appena partecipato a una delle lezioni tenute dai carabinieri per non cadere nelle truffe agli anziani. E così, quando hanno messo in scena la loro pantomima, non sapevano che la scena finale sarebbe stata molto diversa da quella che immaginavano. Ovvero in compagnia delle forze dell’ordine, destinazione caserma, in stato di arresto, proprio per merito dei due arguti arguti anziani che volevano truffare.

E’ accaduto venerdì 25 novembre a Colleverde di Guidonia, dove un 80enne era stato individuato come possibile vittima da una coppia di truffatori arrivati dalla provincia di Napoli. I due, lui 26 anni, lei 22, a bordo di una macchina a noleggio, erano arrivati fino alle porte di Roma convinti di fare il colpaccio.

La truffa

Il modus operandi era simile a quello di tante altre truffe agli anziani. Avevano chiamato l’uomo e gli avevano detto che c’era un pacco per il nipote. Bisognava però ritirarlo subito, per evitare che sorgessero grossi problemi, perché sarebbe stato denunciato. E, per farlo servivano tanti soldi. Ma la moglie dell’uomo, che appena pochi giorni prima era stata alunna diligente del corso anti truffa, ha immediatamente fiutato il “marcio” nella telefonata. E ha detto al marito di perdere tempo al telefono, mentre lei chiamava i carabinieri.

I militari, a loro volta, hanno chiesto alla coppia di far presentare i truffatori a casa e di prendere tempo, quello necessario per arrivare fino al loro appartamento e coglierli sul fatto.

“Ora ti do i soldi”

E così è stato. Il marito ha finto di cadere nella trappola dei due truffatori. E loro, poco dopo, si sono presentati davanti alla porta. Il marito, ben lungi da aprirla, si è affacciato alla finestra, mostrando il denaro e intrattenendo così i due malfattori. Poco dopo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Tivoli, che hanno arrestato per tentata truffa in concorso la coppia. I due, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine per reati della stessa natura, hanno avuto la convalida dell’arresto ieri mattina.