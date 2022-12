Roma, l’affitto allettante in zona San Paolo ma è una truffa: “In tanti siamo caduti in questo annuncio trappola”

Cercare un appartamento a Roma in affitto è già di per sé un’impresa non facile e quando alla fine ci si presenta la “classica” occasione non ci sembra vero. E in tanti questa occasione, in zona San Paolo, a due passi dalla Metro B, pensavano di averla trovata. Peccato che si trattasse, a quanto pare, di una vera e propria truffa perché a fronte del bonifico cauzionale versato in quella casa gli affittuari non sarebbero mai riusciti a metterci piede.

L’annuncio trappola e le vittime

Tra le vittime di questo annuncio trappola trovato sui social c’è Giovanni. Ma grazie alla sua segnalazione altre persone sono uscite allo scoperto sostenendo di essere state a loro volta vittima di questo presunto truffatore. L’immobile si trova in Via Pietro Giordani: la risposta, prosegue il racconto, arriva da parte del proprietario quasi subito. “Funziona così: questa persona vi fa vedere la casa e poi richiede un deposito cauzionale effettuato mediante bonifico bancario di circa 500 euro, con tanto di causale“. Ma è proprio qui che iniziano i problemi: il proprietario inizia a rimandare e la casa, per un motivo o per un altro, non è mai disponibile. Giovanni, come detto, dopo i post che ha pubblicato è stato contattato da diverse persone vittime della stessa presunta truffa tanto che insieme “hanno deciso di unirsi per fermarlo“.

La testimonianza di Giovanni