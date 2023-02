Roma, la truffa dello specchietto al parroco non gli riesce: lo aggredisce e gli porta via i soldi

Roma. Un parroco vittima di una truffa che ha rischiato di diventare qualcosa di più, a causa delle violenze messe in atto dal truffatore per portare a casa il colpo. Una truffa che non è riuscita in un primo momento, e che si è trasformata in uan vera e propria rapina violenta da parte di un 40enne che voleva a tutti i costi portare a casa il risultato, e il malloppo. Il fatto è accaduto in viale Europa, nei giorni scorsi, e si è concluso con l’arresto del truffatore prontamente rintracciato dagli agenti di Polizia.

Truffa dello specchietto al parroco in viale Europa

L’attività della Polizia di Stato a tutela dei viaggiatori e degli automobilisti ha permesso di arrestare in poche ore 6 persone nell’ambito di 3 distinte operazioni di Polizia Giudiziaria. Tra questi, anche un 40enne che nel tentativo di mettere a segno la classica ”truffa dello specchietto” è incappato nel parroco di una chiesa dell’Eur.

La truffa si trasforma in rapina violenta

Nei giorni scorsi, gli investigatori del IX Distretto Esposizione hanno raccolto la denuncia di un anziano parroco che, in viale Europa, era stato vittima di quella ormai nota a tutti come la “truffa dello specchietto” da parte di un giovane in scooter. Il reato si è però trasformato nel frattempo in rapina perché l’uomo, per portare a termine “il colpo”, ha usato violenza sulla vittima, aggredendolo fisicamente per farsi consegnare il denaro. Ma ai poliziotti sono bastate delle indagini lampo, grazie alla conoscenza del territorio e delle persone che lo frequentano, per individuare nel 40enne, poi arrestato, il possibile autore della truffa e dell’aggressione.

Le indagini e l’arresto del 40enne

Lavorando in questa direzione gli agenti hanno acquisito una serie di riscontri grazie ai quali la Procura di Roma, che da subito aveva coordinato le indagini, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono stati gli stessi investigatori di IX Distretto a rintracciare il 40enne –cosa non facile visto che lo stesso non aveva una stabile dimora- e dopo la notifica del provvedimento lo hanno accompagnato in carcere.