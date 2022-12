Roma, nuova truffa a Balduina: arriva una sciarpa firmata con un conto da pagare di 3.900 dollari ma lei non l’ha ordinata

Roma. Una nuova truffa per una signora che risiede in zona Balduina ed è finita nel mirino di alcuni truffatori cinesi: dopo l’anello Cartier (fasullo) le consegnano un pacco con una sciarpa griffata Burberry. Il pagamento alla consegna è di 3.900 dollari, come scritto sulla fattura dell’ordine, “Io non ho ordinato nulla” denuncia la signora.

I due pacchi della truffa

Sono ben due giorni che la signora Giulia M. di 47 anni e residente in zona Balduina a Roma, si trova a dover gestire due tentativi di truffa cinesi. Ieri, mercoledì 28 dicembre, la signora ha ricevuto un pacco nonostante non avesse ordinato nulla. All’interno ha trovato una contraffazione di un anello Cartier per il quale le è arrivato un conto di 250 euro. Oggi, giovedì 29 dicembre le è arrivato un altro pacco dallo stesso mittente cinese, contenente una sciarpa e un conto da saldare di 3.900 dollari. Ancora una volta, lei non aveva ordinato nulla. Cosa si nasconde sotto questa truffa?

La truffa della sciarpa

Il secondo pacco truffa vede la donna protagonista nella mattinata di questa giornata di (quasi) festa, quando il postino le ha suonato per consegnarle una piccola scatola. “Non ho ordinato nulla” dichiara, ma ritira il pacco lo stesso perché è a nome suo. All’interno trova una sciarpa firmata del marchio Burberry, avvolta nel cellofan e con la fantasia caratteristica della casa di moda. I timbri del mittente sono di Hong Kong ma lei non ha ordinato nulla, la fattura all’interno segna un conto da capogiro: la signora dovrebbe pagare quasi 4.000 dollari per un sciarpa che potrebbe risultare contraffatta come il finto anello Cartier che ha ricevuto ieri.

Le dichiarazioni della vittima