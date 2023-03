Roma, terribile scontro tra due auto, una si ribalta: 2 feriti gravi

Un grave incidente stradale, che ha visto due auto coinvolte, si è verificato alle 13 di ieri, 9 marzo, nel Centro carni in via Palmiro Togliatti: due uomini sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Ad accorrere gli uomini della Polizia di Roma Capitale del V Gruppo Casilino e i Vigili del fuoco.

Lo sconto tra una Fiat Punto e Una Ypsilon

Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Punto condotta da un 35enne si è scontrata con una Lancia Ypsilon alla cui guida si trovava un 60enne, con un passeggero di 72 anni. La Lancia, a causa dell’urto si è ribaltata e i due uomini all’interno sono rimasti feriti gravemente, tanto che uno è stato trasportato all’Umberto I, l’altro al Pertini, entrambi in codice rosso. Il conducente della Fiat, invece, è rimasto miracolosamente illeso.

Sono due gli uomini trasportati in ospedale in codice rosso

Dopo aver liberato i feriti, rimasti incastrati tra le lamiere, e affidati ai sanitari del 118, i soccorritori si sono adoperati per svolgere tutte le indagini necessarie a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica del sinistro. Al momento, infatti, restano ancora ignote le cause dell’urto tra i due veicoli. A causa del sinistro, per consentire le operazioni di soccorso e lo svolgimento dei rilievi da parte del personale della Polizia di Roma Capitale, il traffico ha subito rallentamenti a piazzale Pino Pascali sulla via Collatina. Ci sono volute ore prima che la viabilità potesse riprendere regolarmente.

È l’ennesimo incidente che si verifica sulle strade della Capitale, sul quale sono chiamati a fare chiarezza gli uomini della Municipale, per stabilire se ci siano eventuali responsabilità e a chi siano addebitabili. Mentre si vivono momenti di ansia per la sorte dei due uomini ricoverati in due diversi ospedali capitolini, sulle cui condizioni al momento non si hanno dettagli.