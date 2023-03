Scivola da un autocarro a due piani e sbatte la testa contro un tir: grave 60enne

Ancora un drammatico incidente sul lavoro. Salito al secondo piano di una bisarca, un uomo di 60 anni stava effettuando delle operazioni di scarico delle macchine quando è improvvisamente precipitato sulla strada dove, proprio in quel momento, era in transito un grosso camion. Nell’impatto l’uomo ha sbattuto la testa sulla carrozzeria del rimorchio rimanendo gravemente ferito. Ora il 60enne è in prognosi riservata all’ospedale San Camillo.

Uomo precipita in strada e sbatte la testa contro un tir in transito

I fatti sono avvenuti martedì pomeriggio ad Ariccia e precisamente su via Cancelliera. Qui un uomo di 60 anni dipendente di un concessionario, è salito al secondo piano di una bisarca – un autocarro a due piani – ferma in via Cancelliera e stava iniziando delle operazioni di scarico delle macchine. Operazioni fatte diverse volte ma qualcosa, all’improvviso, è andato storto: l’uomo è precipitato sulla strada dove proprio in quel momento era in transito un grande camion alla guida del quale c’era un uomo di 40 anni di Albano che poi si è subito fermato a prestare soccorso. A seguito dell’impatto l’uomo ha sbattuto la testa sulla carrozzeria del rimorchio ed ora è in prognosi riservata all’ospedale San Camillo. Fatto scattare l’allarme sul posto sono poi giunti il personale del 118 di Albano e un elisoccorso.

Le indagini

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli uomini della Polizia Locale per tutti gli accertamenti del caso, con a supporto i carabinieri e la polizia. Per agevolare le operazioni, gli uomini delle forze dell’ordine hanno chiuso la strada che è stata riaperta un paio di ore più tardi. Questo ha creato delle inevitabili e pesanti ripercussioni alla viabilità, in un tratto stradale già trafficato. Alla guida dell’autocarro a due piani c’era un uomo di 50 anni di Melfi che adesso verrà sanzionato per aver parcheggiato il mezzo a lato strada in sosta vietata e per aver creato intralcio e pericolo al traffico. Come da prassi, invece, l‘autista del camion verrà indagato per lesioni stradali gravi. Sequestrati i mezzi coinvolti nell’incidente.