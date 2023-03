Raggirano l’anziana con la storia del ‘finto incidente’ al nipote, ladri acciuffati per aver superato limiti velocità

Raggirano l’anziana con la storia del ‘finto incidente’ al nipoti, ladri acciuffati per aver superato limiti velocità. La storia è andata svolgendosi nel comune di Subiaco, dove un gruppo di ladri è riuscito a truffare un’anziana signora del posto. I malviventi hanno fatto leva sui sentimenti e i cari della donna, inscenando il finto arresto del nipoti e facendosi consegnare oro e soldi con la promessa di liberarlo dallo stato di arresto.

Raggirano l’anziano e vengono catturati dai Carabinieri

I ladri erano due uomini, di 24 e 42 anni, traditi dall’aver superato i limiti di velocità nelle strettine strade di Subiaco. Infatti, i due soggetti stavano scappando a gambe levate, dopo aver raggirato un’anziana della città e avergli portato via oro, gioielli e soprattutto un’ingente somma di denaro. Per provare a farla franca, hanno provato a forzare un posto di blocco dei Carabinieri nel paese, che fortunatamente non è riuscito.

Infatti, provato a forzare il posto di blocco e soprattutto aver tentato di investire due militare presenti in quel punto, i due ladri hanno provato a darsi alla fuga. Corsa durata pochi minuti, considerato come i Carabinieri sono partiti al loro inseguimento e li hanno intercettati in una strada sterrata, dove i fuggitivi pensavano di nascondersi dalle attenzioni delle Forze dell’Ordine. Una volta arrestati, i due ladri hanno ammesso come avessero spaventato a morte l’anziana donna per derubarla.

Infatti, avevano inventato come il nipote fosse stato arrestato, dopo aver procurato un serio incidente. Oltretutto, chiedevano un’ingente quantità di denaro, che i delinquenti giustificavano come prezzo per una “protezione in carcere” e quindi salvare la vita al ragazzo. La donna, toccata nell’animo e sui sentimenti, per amore del nipote, di cui i ladri sapevano forse anche il nome, ha subito dato i propri beni più preziosi ai ladri, facendosi raggirare completamente con questa storia.