Incidente a Latina, scontro tra due auto: una si ribalta, ferito 56enne

Terribile incidente ieri sera a Latina, in via Piave: è qui che due auto, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate. E una, nel violento impatto, ha finito la sua corsa ribaltandosi al centro della strada.

Incidente a Latina in via Piave

L’incidente a Latina, in via Piave, è avvenuto ieri sera poco dopo le 23: è qui che i Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno estratto da una delle due auto un 56enne, residente a Cisterna di Latina. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma pare che a scontrarsi, per cause tutte da accertano, siano state due autovetture: una Fiat 500 e una Renault 4, che ha finito la sua corsa ribaltandosi. L’uomo, il conducente della Renault, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul posto i Carabinieri, che ora dovranno ricostruire quei momenti.

Un altro incidente poche ore dopo

A distanza di poche ore un altro incidente, sempre a Latina, nella rotatoria di Viale Le Corbusier, sotto la via Pontina: è qui che poco prima delle 7 un’auto, una Smart, per cause da accertare si è ribaltata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno estratto dalla vettura un 20enne di Latina, che è rimasto ferito ed è stato trasportato dal personale sanitario del 118 in ospedale. In questo caso spetterà agli agenti della Polizia Locale indagare e capire cosa sia successo.

L’incidente mortale qualche giorno fa

Pochi giorni fa Latina, il 9 marzo scorso, sulla Migliara 45 una donna romena di 71 anni, mentre stava attraversando la strada insieme alla figlia, è stata travolta e uccisa da un suv. Per l’anziana non c’è stato niente da fare: è morta sul colpo. La figlia è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti in condizioni serie. E ora spetterà agli agenti della Polizia Stradale di Terracina, intervenuti sul posto, fare chiarezza.