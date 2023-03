Si lancia sui binari della Metro: linea A interrotta a Roma (FOTO)

Ha atteso l’arrivo del treno, poi è lanciato sui binari della metro. È successo nella mattina di oggi a Roma, intorno alle 6:150, alla fermata metro Cipro, in direzione Battistini. Un uomo, di età apparente tra i 50 e i 60 anni, si è lanciato sui binari al passaggio del convoglio. Il macchinista, nonostante il tentativo di frenata, non è riuscito ad evitarlo e lo ha investito. Il panico sulla banchina, dove immediatamente è stato dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro. I pompieri hanno estratto l’uomo da sotto al treno, anche con l’ausilio del Carro Sollevamenti, per fortuna ancora vivo, ma in condizioni gravissime. L’uomo è stato portato in codice rosso in ospedale in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro.

Metro A interrotta e ripercussioni sulla Metro B

La linea della metro A è stata interrotta sull’intera tratta. Sono entrate in funzione le navette sostitutive. Rallentamenti e problemi anche sulla metro B. Si registrano affollamenti sulla banchina della stazione Termini. Atac fa sapere che “L’interruzione nella tratta Ottaviano-Battistini sta provocando ritardi anche sul resto della linea”. Per il ripristino della linea occorre attendere il completamento delle attività del 118 e delle forze dell’ordine.

Suicidio a Roma alla fermata Metro: morto l’uomo

Aggiornamento. Pochi minuti fa, purtroppo, è arrivata la tragica notizia. L’uomo infatti non ce l’ha fatta ed è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto. In questo approfondimento tutti gli aggiornamenti sull’accaduto.

