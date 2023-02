Tentato suicidio a Roma: una donna minaccia di buttarsi nel vuoto, ma gli agenti la salvano

Roma. Un tentativo di suicidio avvenuto nelle ultime ore: una donna aveva deciso di farla finita. Il suo obiettivo era gettarsi dalla finestra del suo appartamento, situata al secondo piano di un palazzo. Per fortuna, però, gli agenti di polizia prontamente intervenuti sul posto sono riusciti a farla ragionare.

Paura a Roma: una donna minaccia di gettarsi nel vuoto

Il fatto, e la sfiorata tragedia, sono andati in scena nella serata di ieri, domenica 26 febbraio 2023, a Roma, precisamente in Via Duchessa di Galliera. Qui al secondo piano di una palazzo del quartiere, una sagoma è sbucata dalla finestra, quella di una donna, risultata poi essere del ’66, che manifestava chiaramente l’intento di farla finita, suicidarsi lasciandosi cadere direttamente nel vuoto. Un gesto estremo che inquietato tutti quelli che sono stati allarmati dalla notizia. La donna era lì, a cavalcioni sulla finestra, con le gambe già nel vuoto. La segnalazione è arrivata velocemente alla centrale di Polizia grazie ad una chiamata dei Vigili del Fuoco, e in pochissimi minuti è sopraggiunta una volante con gli agenti. Una volta scesi, gli operatori hanno subito individuato la donna e la gravità della situazione, così si sono avvicinati e hanno cercato di calmarla e di farla ragionare.

Il salvataggio in extremis degli agenti di Polizia

Sono stati momenti di tensione, concitazione e panico, perché la donna era veramente ad un passo dal lasciarsi cadere nel vuoto e cadere di sotto. L’impatto con il suolo sarebbe risultato fatale, una caduta che avrebbe quasi certamente avuto fatali ripercussioni. La donna dopo qualche esitazione è riuscita poi a ragionare: le parole degli agenti hanno sortito il loro effetto desiderato e alla fine, è rientrata in sé, mettendo la sua vita fuori pericolo. Dopo averla messa in sicurezza, la donna è stata trasportata dagli operatori del 118, in ambulanza, fino all’Ospedale San Camillo Forlanini, dove è stata trattenuta in osservazione dal personale medico per valutare le sue condizioni di salute.