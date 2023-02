Roma. Allontanato dalla casa della madre ci torna per tentare il suicidio: salvato dai Carabinieri

Aveva un ordine di allontanamento dalla casa della madre, lì non poteva tornarci. Eppure ieri sera, in via Monte Cervialto a Roma, nel III Municipio, l’uomo ha bussato alla porta della donna. E lì, tra quelle quattro mura, ha minacciato il suicidio: voleva farla finita, per l’ennesima volta. Mettere fine alla sua vita, forse per via di quelle sofferenze e di quei dolori troppo grandi. Insopportabili.

Il tentato suicidio in via Monte Cervialto (Roma)

Il tentato suicidio ieri sera, poco dopo le 21, in via Monte Cervialto, all’altezza del civico 233. È qui che l’uomo, sulle cui spalle pende un allontanamento dalla casa della madre, ha cercato di togliersi la vita. E, a quanto pare, non sarebbe neppure la prima volta. Sul posto oltre al personale sanitario del 118, anche i Carabinieri. Fortunatamente, l’uomo ha solo minacciato di suicidarsi, ma non ha portato a compimento il suo folle piano.

Dramma a Roma, si butta dal terzo piano: morto sul colpo

Il tentato suicidio ieri a Roma, il dramma pochi giorni fa a Formia

Pochi giorni fa, invece, a Formia, in provincia di Latina, un ragazzo si è tolto la vita e si è lanciato dal terzo piano della sua abitazione in località Acqualonga, ai piedi della collina di Campese. Il salto nel vuoto, poi il tonfo e il cuore che ha smesso di battere. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. Ieri mattina, invece, sempre un giovane pare abbia tentato il suicidio ed è finito sui binari nella stazione Vittorio Emanuele della metro A. Fortunatamente è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Poche ore dopo la minaccia e il tentato suicidio sempre nella Capitale, questa volta nel III Municipio, in via Monte Cervialto.