Roma, ragazzo contro il treno, forse un tentato suicidio: è grave. Interrotta Metro A

Roma, ragazzo finisce sui binari, forse un tentativo di suicidio. Paura stamattina nella stazione Vittorio Emanuele della Metro A della Capitale dove un giovane, in circostanze in corso di accertamento, è finito contro il treno, non si sa al momento se per un incidente o per un gesto volontario (con quest’ultima ipotesi che resta al momento quella più plausibile). Ad ogni modo la circolazione ferroviaria è al momento interrotta nelle tratta Termini – San Giovanni in entrambe le direzioni per consentire il soccorso al ragazzo. Attivato servizio bus di collegamento tra Termini e San Giovanni con fermata.

Tentato suicidio a Roma nella metro Vittorio Emanuele

Il tutto è successo intorno alle ore 9.25 di oggi martedì 21 febbraio 2023. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre il ragazzo – ancora in vita – da sotto al convoglio per poi metterlo a disposizione dei medici del 118. Lo stesso, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

Metro A interrotta oggi martedì 21 febbraio 2023

In attesa di ripristinare la circolazione Atac ha attivato il servizio bus di collegamento tra Termini e San Giovanni che effettua le seguenti fermate: Termini: piazzale capolinea – Vittorio: piazza Vittorio/fermata tram – Manzoni: via E.Filiberto/viale Manzoni – San Giovanni: via La Spezia/angolo piazzale Appio. Per scambiare invece tra la metro A e la linea C, fa sapere sempre Atac in un tweet, è possibile utilizzare anche le linee 5-14-50-105 da Termini per raggiungere la stazione metro C Pigneto. Tra Termini e le stazioni metro A attive utilizzabili infine anche linee 360-649.

Studentessa tenta il suicidio per amore: salvata in extremis da un carabiniere fuori servizio

Il tentato suicidio in metro a gennaio

A gennaio una donna aveva tentato il suicidio lanciandosi contro il treno in quel caso lungo la linea della metropolitana B. La signora si è lanciata sui binari proprio mentre stava per arrivare un convoglio, con il chiaro obiettivo di togliersi la vita e suicidarsi. La circolazione, subito dopo, era stata interrotta tra le stazioni di Bologna e Rebibbia. La donna, fortunatamente, non aveva riportato conseguenze rimanendo illesa, senza particolari danni o ferite. Disagi si erano registrati per i pendolari e gli utenti dei mezzi pubblici, rimasti bloccati per diversi minuti sulle banchine.

Dramma a Roma, ragazza ventenne trovata morta sulla banchina del Tevere: ipotesi suicidio