Studentessa tenta il suicidio per amore: salvata in extremis da un carabiniere fuori servizio

Aveva deciso di farla finita. Troppo forte il dolore per la fine della sua storia d’amore. Era convinta fosse la persona giusta, l’uomo con il quale condividere la vita e invece tutto era finito. Non ha retto e, ieri pomeriggio, ha raggiunto il ponte a sud della provincia di Frosinone, quello che collega la strada regionale alla zona industriale, per suicidarsi lanciandosi nel vuoto.

Ecco cosa è successo

La studentessa messicana si trovava già a cavalcioni sulla balaustra quando si è trovato a passare un carabiniere libero dal servizio che non ha potuto fare a meno di notare la scena, ha invertito la marcia della sua auto, dato i soccorsi ai colleghi della Compagnia di Cassino e raggiunto la ragazza per parlarle e cercare di farla desistere. In breve sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano e i sanitari del 118.

La lunga opera di convincimento per far desistere la ragazza

Non è stato facile per i soccorritori convincere la giovane. Le trattative sono andate avanti a lungo, ma alla fine, per fortuna il carabiniere fuori servizio è riuscito nell’intento di salvare la vita della ragazza che piangendo è scesa dalla balaustra e ha abbracciato il suo eroe, capace con parole rassicuranti di far ragionale la studentessa e indurla ad abbandonare l’idea di farla finita. La giovane ha raccontato tutto quale le era capitato e a scopo precauzionale è stata accompagnata all’ospedale di Cassino per sottoporla agli accertamenti del caso. Una volta assicuratisi del buono stato di salute i sanitari hanno affidato la studentessa messicana alle cure di amici.