Shock a Torvaianica, imprenditore si suicida impiccandosi

Ha deciso di farla finita a soli quattro giorni dal Natale, gettando nello sconforto parenti e amici. E forse è stato proprio l’avvicinarsi delle festività che ha acuito il suo malessere interiore e non gli ha dato la forza di andare avanti, facendogli prendere una terribile decisione.

Ieri sera I.S., 64enne noto imprenditore di Torvaianica, è morto nella sua abitazione, impiccato. La terribile scoperta è avvenuta intorno alle ore 19:00, nell’abitazione dell’uomo, sul lungomare delle Meduse. Non appena è stato trovato, è stato dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della stazione di Torvaianica per i rilievi del caso. Sul posto è poi arrivato il medico legale, che ha effettuato un primo accertamento e appurato che si è trattato di un gesto volontario.

Imprenditore conosciuto in zona

L’uomo, che apparteneva a una famiglia di imprenditori edili, era molto noto a Torvaianica e la notizia è subito rimbalzata in zona, destando incredulità e dolore. Nessuno, infatti, immaginava che il 64enne potesse avere problemi. I militari sono rimasti sul posto fino a circa mezzanotte per gli accertamenti di rito. La redazione si unisce al cordoglio della famiglia.