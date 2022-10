Suicidio a Ostia, 32enne si impicca in riva al mare

Choc a Ostia, dove questa mattina, 30 ottobre, intorno alle 8:00 il corpo di un giovane uomo è stato trovato impiccato in riva al mare, sotto al pontile che si trova tra gli stabilimenti La Vecchia Pineta e Nuova Pineta. La terribile scena è stata ripresa anche da un video che sta circolando sul web.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, ma per l’uomo, alto e robusto, che indossa dei pantaloni neri e una felpa bianca, non c’era già nulla da fare. Al momento in cui ci si è accorti di quanto successo era già morto. Il tragico evento è collocabile tra ieri sera e le primissime ore del mattino.

Nel punto in cui è stato effettuato il triste ritrovamento si sono radunati anche molti curiosi. Sono intervenuti gli agenti del X Distretto, che hanno appurato che si tratta di un cittadino ucraino di 32 anni. L’uomo era residente a Ostia da diverso tempo. “Non ci eravamo accorti di nulla”, dichiarano dallo stabilimento Vecchia Pineta. “Abbiamo visto visto il trambusto qui vicino e qualcuno ci ha raccontato quanto successo. Non abbiamo avuto il coraggio di avvicinarci per andare a vedere. Si tratta di una cosa terribile”.

La vittima è un uomo di 32 anni, di origini ucraina. Il ragazzo, che viveva da anni a Ostia, aveva una sorella. Aveva perso la mamma un mese fa. Il giovane, che già aveva dei problemi legati a una leggera depressione, dopo la morte della mamma aveva acuito i suoi problemi. Il senso di solitudine e il dolore provato, evidentemente, era talmente forte da indurlo al terribile gesto.