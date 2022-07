Ostia, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione dentro casa

Ostia. La solitudine può uccidere. E non solamente in senso figurato. Essere soli e anziani, è una causa continua di mortalità perché qualsiasi problema, senza il supporto ed il soccorso degli altri, può diventare potenzialmente un pericolo.

Una donna, morta nella solitudine

L’ultimo caso è stato localizzato ad Ostia: qui una donna è stata trovata morta in casa in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme sono stati i vicini, che non la vedevano da giorni. La vittima, colta probabilmente da un malore improvviso, aveva settanta anni.

L’allarme dei vicini

L’allarme è arrivato questa mattina, intorno alle 10.30, precisamente su via Isole del Capo Verde, altezza del civico 180. I vicini, oltre all’assenza prolungata della vittima, avevano iniziato a sentire un forte e pungente odore provenire dalla casa.

Nessun segno di violenza e decomposizione avanzata

Una volta allertati, gli agenti di polizia sono immediatamente intervenuti sul posto. Al loro ingresso dentro la struttura abitativa, la casa è stata trovata in ordine e il corpo della vittima non sembrava mostrare segni di violenza. Il cadavere era in stato di avanzata decomposizione. Esclusa la morte per aggressione o rapina.