Incidente mortale sul lavoro a Roma: perde la vita un 47enne

Ancora un incidente sul lavoro a Roma, ancora un operaio morto. Non si ferma, purtroppo, la scia delle morti bianche e questa mattina a perdere la vita è stato un uomo di 47 anni, schiacciato da alcuni pannelli di legno che stava spostando con un carrello.

La dinamica dell’incidente mortale sul lavoro in via Affogalasino

La tragedia questa mattina, intorno alle 7.15, in via Affogalasino. L’operaio, un italiano di 47 anni, stando alle prime informazioni stava sposando dei pannelli di legno con un carrello, nella falegnameria, quando, improvvisamente, qualcosa è andato storto. E l’uomo è rimasto schiacciato da quei pannelli, che non gli hanno lasciato scampo.

Le indagini

Sul posto gli agenti di Polizia del Commissariato Monteverde e la Scientifica per tutti i rilievi. Ora bisognerà fare chiarezza sulla dinamica, su quello che è, purtroppo, l’ennesimo incidente mortale sul lavoro.