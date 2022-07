Incidente sul lavoro a Roma, si stacca una lastra di marmo: operaio in fin di vita

Ancora un gravissimo incidente sul lavoro a Roma, ancora un operaio in ospedale e in fin di vita. È successo questa mattina in viale Jonio, all’altezza del civico nr.245/a, nel quartiere di Montesacro: è qui che un operaio di 40 anni è stato soccorso e portato d’urgenza in ospedale.

La dinamica dell’incidente sul lavoro in viale Jonio

Il 40enne stava svolgendo il suo lavoro munito di casco quando, improvvisamente, per cause ancora tutte da accertare è stato colpito alla testa da una lastra di marmo, che si era staccata dal balcone di un’abitazione al quinto piano. Lì dove erano in corso lavori di ristrutturazione.

Come sta l’operaio

L’operaio è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I, dove ora si trova in prognosi riservata e dove sembrerebbe essere, purtroppo, in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino, che ora dovranno fare chiarezza.