Incidente sul lavoro a Roma, operaio precipita dal carrello elevatore

Roma. Gli incidenti sul lavoro e le morti bianche sono uno dei flagelli del nostro Paese. La sensibilità sul tema, nonostante i numeri tragici ed altisonanti, è ancora fin troppo scarsa, sia da parte dei media sia da parte di chi la sicurezza dovrebbe garantirla, tutti i giorni.

Ennesimo incidente sul lavoro a Roma

Proprio ieri mattina, giovedì 30 giugno, un’altra tragedia è stata sfiorata. L’ennesimo incidente che ha rischiato di lasciarsi alle spalle un’altra vittima del lavoro. Il fatto è accaduto in via Luigi Gaetano Marini altezza civico 42, all’interno di un cantiere per lavori di rifacimento della facciata del palazzo.

La dinamica della caduta

Qui un uomo di 41 anni, un operaio della ditta esecutrice dei lavori, mentre era a bordo di un carrello elevatore, giunto all’altezza del 2° piano, improvvisamente è precipitato al suolo. Immediato è stato l’intervento degli operatori sanitari del 118 che l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni – Addolorata”.

Perizia e indagini dopo il soccorso

Le lesioni sono abbastanza serie, giudicate guaribili in non meno di 20 giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana che ha sequestrato il carrello elevatore e informato la Procura della Repubblica di Roma. Seguiranno indagini e perizie per accertare le responsabilità del caso.