Roma, terzo incidente sul lavoro in due giorni: operaio rimasto folgorato durante un lavoro di manutenzione

Solo in questa settimana, a Roma, ci sono stati tre incidenti sul lavoro. Questa volta la vittima è un uomo di 55 anni che, durante un lavoro di manutenzione nel deposito dei treni, è rimasto folgorato. Si trovava nel deposito dello Scalo di San Lorenzo dove, giovedì alle 13:04, l’incidente ha costretto la chiamata d’urgenza al 118. Trasportato d’urgenza con il codice rosso nell’ospedale Umberto I, fortunatamente, l’uomo non è in pericolo di vita.

Incidente in viale dello Scalo di San Lorenzo

L’operaio si trovava al deposito di Trenitalia, in viale dello Scalo di San Lorenzo, nel II Municipio. L’incidente è avvenuto durante alcuni lavori di manutenzione “ad un locomotore”. Il 118 è stato avvisato immediatamente e, date le condizioni dell’uomo, è stato trasportato in ospedale con un codice rosso. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso. Nonostante il brutto spavento e le gravi condizioni riportate immediatamente dopo l’episodio, l’uomo non è in pericolo di vita.

Gli altri incidenti, di questi tre giorni, nella Capitale

Quello di Giovedì 28, purtroppo, non è un caso isolato. In questa settimana infatti, due operai hanno perso la vita nel posto di lavoro. Mercoledì 27 Aprile, Bernardino Passacantilli, 61 anni, è morto dopo essere caduto da un’impalcatura. L’incidente sul lavoro è stato fatale e non c’è stato niente da fare.

L’altra vittima, si chiamava Fabio Palotti. Aveva solo 39anni e, precipitando nel vano dell’ascensore che stava riparando, all’interno del Ministero degli Esteri, ha perso la vita. Non si sa ancora quando, di preciso, sia accaduto l’incidente.