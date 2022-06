Va a trovare il figlio morto sul lavoro a Roma, ma muore anche lei in un tragico incidente

Roma. Una vicenda drammatica. Un dramma nel dramma, che ha gettato un enorme sconforto su quanti conoscevano la famiglia coinvolta nella tragedia che stiamo per raccontavi. Il fatto è accaduto la notte scorsa nelle territorio della provincia di Potenza, dopo un lungo viaggio fatto a Roma per commemorare il figlio, anche lui morto tragicamente sul lavoro.

Un dramma nel dramma: morta una donna

Si tratta di una signora di 80 anni. Il suo nome era Rosina De Franco, ed era originaria di Tortora, in provincia di Cosenza. La signora ha perso la vita in un cruento incidente stradale avvenuto in contrada Melara di Lauria (Potenza). Le cause che avrebbero portato allo schianto sono ancora avvolte nel dubbio, e hanno bisogno di ulteriori accertamenti con indagini e rilievi sul campo.

Col marito a Roma, per la morte del figlio

Tutto ciò che si sa è che la signora si era appena recata, con il marito, nella città di Roma: qui la coppia era giunta in seguito alla morte del figlio, causata da un incidente sul lavoro, come fa sapere anche il quotidiano Repubblica. Dunque, erano di rientro da un’altra tragedia, quella di un figlio morto sul lavoro, ma non si aspettavano di certo quello che poi è accaduto.

La dinamica dell’incidente stradale

L’anziana signora, e il marito, erano in auto, quando all’improvviso sono usciti fuori strada finendo direttamente in un burrone. L’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, per poi essere trasferito in codice rosso all’ospedale di Lagonegro (Potenza). La signora Rosina, purtroppo, non ce l’ha fatta a sopravvivere alla caduta, è morta sul colpo nell’incidente stradale.