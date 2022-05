Roma, incidente stradale a Torpignattara questa notte: un codice rosso

L’incidente è accaduto questa notte intorno alle 3:00 fra via degli Angeli e via di Torpignattara. Il fortissimo impatto è avvenuto tra una Citroen C3 ed una Peugeot 208 da qui una delle due auto si è ribaltata sul fianco lato guidatore. Non si sanno ancora le cause dell’incidente. Le persone coinvolte sono state portate in due ospedali differenti, uno dei due con codice rosso.

L’intervento degli agenti

Sul posto diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. L’intera via di Torpignattara è stata chiusa, precisamente da via dell’Acquedotto Alessandrino a via degli Angeli, in entrambi i sensi di marcia. I bus in transito sulla strada del V municipio sono stati inoltre deviati temporaneamente. Non si sa con esattezza la dinamica del sinistro, indagano gli agenti del V gruppo Casilino.

Le condizioni dei conducenti

Il guidatore dell’auto ribaltata è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Giovanni Addolorata. Anche l’altro automobilista è rimasto ferito lievemente e portato all’ospedale Vannini.