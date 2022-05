Roma: «Dammi i soldi». Al rifiuto accoltella il papà: è grave, ferita anche la mamma

Roma. Aggressione ai danni di due genitori anziani da parte del figlio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 38enne che risulta gravemente indiziato per i reati di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali aggravate e estorsione. Insieme ai Carabinieri è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato l’anziano in codice rosso all’ospedale Sant’Ugenio. Il 38enne, stando a quanto ricostruito, poco prima della feroce aggressione aveva preteso dei soldi dalla madre e dal padre che però avevano respinto la sua richiesta.

Figlio aggredisce gli anziani genitori alla Cecchignola

E’ successo a Roma, in via Colle di Mezzo, zona Cecchignola. L’uomo, che viveva con i genitori, li avrebbe aggrediti dopo che loro si sarebbero rifutati di dargli dei soldi che invece lui pretendeva. Questo stando alle parole dei due anziani riportate ai Carabinieri. Vedendosi rifiutati quei soldi, il figlio 38enne li avrebbe prima minacciati con un coltello da cucina e poi, nel corso di una colluttazione avrebbe colpito il padre con un fendente all’addome che, per fortuna, non è riuscito a penetrare.

Il trasferimento in ospedale

I due anziani sono stati immediatamente soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati all’Ospedale Sant’Eugenio. I due, portati in ospedale con codice rosso lui e codice giallo lei, sono stati ricoverati per essere medicati e per eseguiri ulteriori accertamenti.

Leggi anche: Prima la lite con i vicini poi l’aggressione ai militari: arrestati madre e figlio

Arrestato il 38enne

Le immediate ricerche da parte dei Carabinieri hanno consentito di rintracciare il 38enne presso uno sportello bancomat poco distante dall’abitazione, dove aveva appena prelevato dei contanti utilizzando la carta bancomat portata via ai genitori, appena dopo l’aggressione. Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno trovato in possesso di un coltello da cucina-arma dell’aggressione – che è stato prontamente sequestrato. Per l’uomo sono scattate le manette.