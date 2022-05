Lanciano monetine agli anziani per derubarli: arrestata banda di ladri

Truffa del pacco in giacenza, chiamate da finti nipoti, falsi funzionari Acea, insomma chi più ne ha più ne metta. Sono davvero variegate le modalità con cui gli anziani vengono frequentemente raggirati. I malviventi approfittando della loro vulnerabilità e solitudine spesso fanno leva sui legami affettivi delle vittime per truffarle. Non fa ahimè eccezione ciò che è successo ad alcuni anziani raggirati con la scusa della monetina nel parcheggio di un supermercato.

Adescano gli anziani con la scusa delle monetine

I controlli da parte delle forze dell’ordine sono scattati subito. Infatti gli investigatori, in abiti civili, hanno individuato un’auto con 4 persone sospette ed hanno iniziato a seguirla a distanza. Certi di non essere osservati, i 4 hanno più volte “lanciato ad arte” delle monetine ai piedi di alcuni anziani, cercando di distrarli ma nessuno di loro ha dato peso alla cosa.

Il furto però è riuscito perfettamente nella tappa successiva, un bar nel quartiere Nomentano, dove — come ricostruito in seguito — sono riusciti a rubare una borsa. Fuggendo sempre in auto hanno buttato la borsa in un cassonetto.

Non paghi, vedendo un’altra persona anziana ferma all’interno di un’auto hanno gettato delle monete nelle sue vicinanze e, dopo averla distratta con questo escamotage, hanno rubato la borsa che aveva sul sedile. I 4 non si sono accontentati e poco più avanti hanno tentato di prelevare dei contanti da un bancomat usando una delle carte di credito appena rubate.

Il fermo e gli arresti

I poliziotti non hanno mai perso di vista i sospettati e, dopo averli raggiunti, li hanno fermati in via di Casal Boccone. Gli agenti, dopo aver ricostruito, anche con le denunce delle vittime, gli eventi criminali hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato dei 4 soggetti; arresti poi successivamente convalidati. Per due di loro l’Autorità Giudiziaria ha disposto il divieto di dimora nel comune di Roma. L’auto utilizzata, intestata ad una terza persona, è stata posta sotto sequestro.

Preso di mira anche un ultra70enne con problemi a deambulare

Anche il 23enne originario della Romania arrestato dagli agenti del commissariato Appio aveva scelto come vittima un anziano. In viale Castrense, un ultra settantenne con problemi di deambulazione è stato affiancato da 2 ragazzi. Uno, ponendoglisi davanti, lo ha rallentato mentre il complice lo ha borseggiato. L’anziano si è accorto di tutto ed è anche riuscito a fermare il 23enne quel tanto che è bastato affinché arrivasse la polizia sul posto. Questa mattina, convalidato l’arresto il Giudice ha disposto la messa in libertà dello stesso.